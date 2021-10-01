Ночью в Екатеринбурге и области пройдет мокрый снег

В Свердловской области установятся стабильные минусовые температуры по ночам. Сегодня ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В выходные – преимущественно без осадков.

По данным уральского Гидрометцентра, дождь с мокрым снегом сегодня ночью пройдет во многих районах области, в том числе в Екатеринбурге. Температура опустится до -2...+3 °C.

В субботу и воскресенье днем будет +5...+10 градусов, в городе – преимущественно без осадков, по области возможны дожди. Ночами будет стабильно холодно: от +2 до -5 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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