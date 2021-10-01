«Святогор» досрочно закончил гидроизоляцию карьера Шемурского месторождения

1 октября 2021 года АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) досрочно выполнило план по торкретированию (гидроизоляции) южной чаши отработанного карьера Шемурского месторождения Северного медно-цинкового рудника.

Результатом работ, которые стартовали в апреле текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 9200 квадратных метров.

«Главная цель данных мероприятий, которые мы проводим в рамках проекта по рекультивации отработанного карьера Шемурского месторождения, – предотвратить негативное воздействие сточных вод карьера на окружающую среду, – подчеркнул директор СМЦР АО «Святогор» Михаил Ткаченко. – При выполнении работ представители подрядной организации ООО «Триада-Холдинг Урал» (г. Екатеринбург) строго придерживаются технологии укладки многослойного покрытия».

Так, после тщательной очистки поверхностей наносится первый слой торкрет бетона толщиной 20 мм, после этого закрепляется базальтовая сетка. И уже на неё кладутся дополнительные 30 мм торкрет бетона. Данный материал рассчитан на агрессивную среду. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. После высыхания она приобретает свойства пленки. Поэтому покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу и разрывам, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

Красноуральск, Елена Васильева

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