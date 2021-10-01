Смертность от Сovid-19 не снижается: в Свердловской области 40 случаев за сутки

Прошедшая пятидневка стала рекордной по суточному количеству смертей от ковида в Свердловской области, каждый день – по 40 и более умерших пациентов. За минувшие сутки в регионе вновь скончалось 40 человек. А с начала пандемии – 6 330 человек.

По данным оперштаба, на 1 октября в регионе выявлено 533 новых случая Сovid-19, 158 из которых в Екатеринбурге. На сегодня общее количество заражений за все время пандемии – 139 462. В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 710 пациентов, 442 из них лежат в реанимации, а 342 на аппаратах ИВЛ. У 5 144 больных состояние средней тяжести. За сутки выписан 481 человек, а с начала пандемии – 128 497.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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