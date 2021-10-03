У пруда в Харитоновском парке нашли труп

Сегодня утром, около 08:30, в Харитоновском парке Екатеринбурга у берега пруда было найдено тело мужчины.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики полиции оперативно установили личность умершего – им оказался ранее не судимый местный житель Швецов, 1984 г.р. Мужчина работал в киоске по продаже фруктов.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по факту смерти мужчины начата проверка. Возможно, он умер от переохлаждения, точная причина смерти будет установлена по итогам проведения судебной медицинской экспертизы. Следователи ищут возможных свидетелей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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