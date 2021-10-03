Легковушка врезалась в грузовик: ребенок погиб, его родители – в больнице (ФОТО)

Сегодня в 16:40 на 11 км трассы Екатеринбург – Серов «Рено Логан» столкнулся с «КамАЗом». Погиб 3-летний ребенок, его родители госпитализированы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, мужчина 1982 г.р., его жена 1981 г.р. и их трехлетний сын на легковом автомобиле возвращались с дачи в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы. Их машина врезалась сзади в попутный «КамАЗ», после чего легковушка загорелась. Ребенок погиб, его родителей отвезли в 23 ЦГБ Екатеринбурга. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма и рваная рана руки, у его жены – открытый перелом ноги. Ребенок был зафиксирован сзади в автокресле пятиточечным ремнем безопасности, само кресло закреплено по всем правилам, взрослые также были пристегнуты. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Кто из водителей стал причиной ДТП, будет установлено в ходе следствия. Органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой будут проведены экспертизы и принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.10.21

Почти 740 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии. / У пруда в Харитоновском парке нашли труп. / В Свердловской области снова выросла смертность от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»