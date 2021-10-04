Дождь со снегом в начале недели сменится теплой погодой

Сегодня в столице Екатеринбурге ожидается снег с дождем, сообщает Уральский гидрометцентр. Температура поднимется всего до 3-5 °C. Ветер будет дуть северно-западный, 7-9 метров в секунду.
К середине недели потеплеет, будет сухо. Температура ночью во вторник, 5 октября, -2, днем – 7-9 градусов выше нуля. В среду 0…-2 °C ночью, +10…+12 днем.
В регионе сегодня ожидается облачная погода, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем – от 2 до 7 градусов т.н. тепла, ветер северо-западный, 4-9 метра в секунду.
Во вторник в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Температура ночью -1…-6 по Цельсию. Днем воздух прогреется до +4…+9 °C.
В среду синоптики обещают по-прежнему облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем потеплеет до +7…+12°C.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
Екатеринбург. Другие новости 04.10.21
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