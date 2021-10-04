В Свердловской области за сутки от Covid-19 умерли 43 человека

Оперативный штаб подтвердил смерть еще 43 пациентов от коронавируса. С начала пандемии от вируса умер 6461 свердловчанин.

Всего в регионе зарегистрировали еще 534 случая Covid-19, в том числе 117 в Екатеринбурге. По официальным данным, с начала пандемии заболели 141 070 человек.

В тяжелом состоянии находятся 739 пациентов с коронавирусом, 351 из них подключен к аппарату ИВЛ.

Выписан за сутки 441 человек, а общее число достигло 129 879.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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