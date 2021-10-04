Мать после ссоры отправила 8-летнего сына домой пешком через мост на Россельбане. Начата проверка СК

Следственный комитет начал проверку по случаю, произошедшему в выходные. На мосту на Россельбане один из водителей подобрал 8-летнего мальчика, который шел пешком в потоке машин. Оказалось, что ребенка пешком домой отправила собственная мать. На момент встречи мальчик был в пути 2,5 часа.

Историю в своем фэйсбуке описал подробно глава Свердловской региональной общественной организации «Безопасное детство» Сергей Еланцев, который и подобрал в выходные замерзшего мальчика. По его словам, ребенок шел посреди дороги на мосту на Россельбане – фактически посреди машин (по узкому тротуару на дороге), которые неслись со скоростью 100 км/час. На мальчика никто не обращал внимание. Как оказалось, по мосту он шел около получаса – и никто не остановился. Один из водителей звонил по телефону 112, но и спецслужбы не прибыли на мост, чтобы узнать о происходящем.

8-летний мальчик рассказал Еланцеву, что он был на тренировке в районе южного автовокзала, занимался плохо и мать наругалась.

«Он отбежал в сторону, а мама ему сказала – либо ты подходишь ко мне, либо иди до дома самостоятельно. А живут они знаете где? На Патриотов!!!!! За 6 км от места тренировки. […] по словам ребенка она наказывает его и младшего пятилетнего брата рукоприкладством. Пацан испугался идти к маме и выразил желание идти домой один. Мама объяснила (ааааааааа) как добраться пешком до дома. В момент, когда я его забрал, он был в пути уже 2,5 часа!!!! У каких-то мальчишек попросил денег на шоколадку, они ему дали, он перекусил!», – писал Еланцев, который также сообщил о произошедшем в полицию. Ребенка в итоге забрал домой отец.

Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области сообщила, что по данному факту начата доследственная проверка. «Будут проведены опросы, истребована и проанализирована характеризующая документация в отношении членов семьи, в которой воспитываются указанные несовершеннолетние, устанавливаются возможные очевидцы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – добавили в СКР.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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