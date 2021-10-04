В среду в Свердловской области завоют сирены и прервется эфир на тв

МЧС 6 октяря будет проводить проверку систем оповещения. Поэтому утром в городах Среднего Урала завоют сирены, а затем на короткое время прервется эфир на телевидении и радио. Людей просят оставаться спокойными.

«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты). МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Такие проверки периодически проходят по всей стране. Последняя была в марте этого года. Они нужны для того, чтобы в случае опасности или угрозе ЧС все системы сработали своевременно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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