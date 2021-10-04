Мужчина изнасиловал женщину, которая ушла из дома в нижнем белье

В Белоярском районе будут судить мужчину, изнасиловавшего женщину, которая поссорилась с мужем и ушла из дома в одном нижнем белье.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ночь на 14 июня мужчина по имени Владимир пришел в подъезд, где снимал квартиру, и увидел на ступеньках незнакомку. На лестнице новые знакомые начали распивать алкоголь, а позже отправились в квартиру будущего подсудимого. Когда женщина была достаточно пьяна, чтобы не оказывать сопротивления, мужчина ударил ее по голове и совершил изнасилование. В ходе расследования под тяжестью улик обвиняемый признал свою вину, и его дело сейчас направлено в суд.

«Женщина в одном нижнем белье ушла в подъезд из квартиры после банальной ссоры с супругом, там ее обнаружил один из жильцов, – прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Мужчина воспользовался ситуацией и с помощью алкоголя совершил криминальный поступок, который в соответствии со статьей УК РФ может по решению суда грозить ему лишением свободы сроком до шести лет. После того как потерпевшая стала на весь двор с балкона кричать и звать на помощь, его задержали оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции из территориального ОВД. Подозреваемым оказался ранее не судимый молодой человек, работающий в должности аппаратчика на местном предприятии».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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