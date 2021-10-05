Спрос на учителей в Свердловской области за два года вырос на 77%, зарплата снизилась

Количество вакансий для учителей на Среднем Урале выросло за два года на 77%. Исследование на эту тему накануне Дня учителя провел портал hh.ru.

За сентябрь работодатели открыли около 270 вакансий для учителей. По информации исследователей, самыми востребованными оказались преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

А вот средняя предлагаемая зарплата за два года снизилась: с 37,8 тыс. руб. в сентябре 2019 года до 36,3 тыс. руб. в 2021 году.

При этом, по проведенному исследователям опросу, профессия учителя заняла 4-е место в рейтинге наименее престижных: таковой ее считают 4% респондентов. В рейтинге самых престижных профессий преподаватели оказались на 15-м месте: их выбрал 1% опрошенных.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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