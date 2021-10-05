В Екатеринбурге будут судить работника салона сотовой связи, который продавал контакты клиентов

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в суд дело о незаконном доступе к информации о клиентах и их разговорах.

Обвиняется екатеринбуржец 1999 года рождения. По версии следствия, с 2019 года по 2020 год молодой человек работал в компании сотовой связи на улице 8 Марта в Екатеринбурге. В июне прошлого года он «договорился с неизвестным о продаже последнему детализации телефонных переговоров абонентов компании сотовой связи», сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Затем молодой человек вошел в базу данных оператора сотовой связи и скопировал файлы с информацией о трех абонентах: их контактную информацию и детали телефонных разговоров.

Обвиняется он по двум статьям УК РФ: 138 «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием служебного положения» и 272 «Незаконный доступ к охраняемой компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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