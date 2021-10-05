На Среднем Урале выявлено еще 526 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области было подтверждено 526 новых случая заболевания коронавирусом, из них 113 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составило 141 596.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 776 госпитализированных оценивается как тяжелое, 462 из них находятся в реанимации, в том числе 373 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, – 5810 человек. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрирован 41 случай смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 6502.

За сутки выписан 461 человек, всего – 130 340.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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