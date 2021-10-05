По зрелищности – не «Иннопром»: на 100+TechnoBuild показывают детские площадки, фонари и машины (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся строительный форум 100+TechnoBuild, в котором участвуют 225 экспонентов. Условно поделить всю выставку можно на несколько секторов: девелоперы, банки и ипотечные программы, выставка современных строительных машин и технологий, ландшафтный дизайн и благоустройство, а также зона WorldSkills. Губернатор области дал поручение сделать из форума строительный «Иннопром». По очередям на регистрацию и на обед мероприятие уже не уступает крупнейшей уральской выставке. Но зрелищных шоу на стендах нет.

«Губернатором Свердловской области поставлена задача превратить наш форум в строительный «Иннопром», – заявил на открытии министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. – Задача востребована с точки зрения продвижения развития строительной отрасли в России, тех сложных задач, которые стоят перед нами, связанных с наращиванием темпов жилищного строительства».

По некоторым организационным моментам форум 100+ уже почти сравнялся с «Иннопромом». Например, как говорят участники, утром некоторым пришлось стоять в очереди на стойку регистрации по 20 минут. Другие не нашли себя в списках, хотя проходили регистрацию на сайте. Без виртуальных билетов таких не пускали и помочь им оперативно ничем не могли, – передает корреспондент «Нового Дня». Привычные очереди выстроились на фудкорте и во время обеда.

Деловая программа 100+ тоже сопоставима с «Иннопромом». До 7 октября здесь пройдет около 120 круглых столов и семинаров, в которых принимают участие более 500 спикеров, включая ведущих иностранных архитекторов, строителей, ученых. Но многие присоединяются к Екатеринбургу лишь виртуально: из-за пандемии не все приехали на Урал и выступают онлайн.

Выставочная часть форума «Иннопрому» точно уступает в зрелищности. Возможно, потому, что мероприятие рассчитано только на экспертов в строительной отрасли: сюда не стремятся на экскурсию горожане и школьники, как это было на «Иннопроме» в доковидные годы. Поэтому никаких выступлений на стендах вы не найдете. Робот коньяк вам не предложит. В первом павильоне 100+TechnoBuild площади делят крупнейшие девелоперы, которые презентуют проекты своих жилых комплексов и целых районов, и сообщество риелторов и банкиров – они обсуждают перспективы рынка недвижимости и готовы рассказать о тенденциях на рынке ипотеки.

Во втором павильоне – компании, которые могут помочь девелоперам. Здесь представлены современные ландшафтные решения, технологии освещения городов. Можно увидеть современные детские площадки, фонтаны, скульптуры. А также – строительные машины и разные материалы. В третьем павильоне проходит отраслевой чемпионат по стандартам worldskills в сфере урбанистики и градостроительства. Здесь соревнуются в мастерстве укладывания кирпича, остекленения и так далее. Общая выставочная площадь составляет 30 000 квадратных метров.

Добавим, что тема форума в этом году «Диалог регионов». На нем будут обсуждать проблемы технического регулирования, ценообразования в строительстве, переход на BIM-проектирование, цифровизацию и прочие тренды сферы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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