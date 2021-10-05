Скончалась председатель гордумы Североуральска

Сегодня умерла председатель думы Североуральского городского округа Елена Балбекова.

Об этом сообщили «Новому Дню» в аппарате городумы. Причины смерти не раскрываются, представитель гордумы, подтвердившая информацию, от комментариев отказалась.

Известно, что Елене Балбековой было 52 года. По данным Североуральских СМИ, перед смертью она долгое время была на больничном.

Дату и место похорон объявят позже.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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