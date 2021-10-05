В Тугулымском районе утонули рыбаки

Рыбаков, которые пропали в Тугулымском районе, нашли мертвыми недалеко от берега.

В конце сентября двое мужчин 1953 и 1958 годов рождения отправились на рыбалку на озеро Тынгаш и пропали. Один из них связывался со своей семьей за день до возвращения, но дома мужчина так и не появился. В ходе поисковых мероприятий тела рыбаков были найдены в озере в 200 метрах от берега, рядом с ними была обнаружена опрокинувшаяся частично затонувшая лодка.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по версии следствия, в пятницу, 1 октября, когда мужчины рыбачили вдали от берега, их лодку перевернул сильный порывистый ветер. Спастись рыбаки не смогли из-за того, что попали в холодную воду далеко от берега. При осмотре тел признаков криминальной смерти не установлено. Для определения точных причин смерти указанных граждан назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции территориального ОВД, – прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Личности погибших мужчин были установлены оперативно. Ими оказались 68-летний житель Тугулымского района по фамилии Тютюнин и 62-летний житель Тюменской области Сухарев».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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