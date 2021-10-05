«Сегодня недостаточно построить качественную квартиру»: застройщики о требованиях клиентов и будущем девелопмента (ФОТО)

Ориентирование на клиента, умение выстроить с проектировщиками работу так, чтобы не оказаться в убытке через два-три года, создание комфортных агломераций – основные тенденции строительного рынка обсудили сегодня крупные девелоперы на сессии «Теория и практика большого взрыва девелоперской «вселенной» форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. По данным исследователей, все больше людей стремятся к тому, чтобы покупать не просто квадратные метры, а свою принадлежность к некоему сообществу. И в будущем, вероятно, востребованным форматом станет жилье в отдельных микрорайонах, но с доступом к благам мегаполиса: театрам, торговым центрам, образованию.

«Из трендов я бы отметил тот факт, что мы, девелоперы, находимся в ситуации быстрых изменений, которые затрагивают все сферы – начиная с работы с проектировщиками, заканчивая работой с управляющими компаниями. Клиенты требуют от нас того, чего не требовали раньше. Уже недостаточно построить качественную квартиру, потому что придет клиент и скажет: а можете сделать такую кухню? Обставить мебелью? Займитесь местами общего пользования. И так далее. А с другой стороны, приходит подрядчик и говорит о стремительно растущих ценах на стройматериалы и смете. Поэтому нам свою экосистему девелоперов нужно выстраивать, опираясь на два элемента, – рассказал генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев. – Первый – это отношения с клиентом. Мы можем увеличивать устойчивость наших отношений, предлагать дополнительные услуги, сервисы, квартиры. Второй элемент – это выстраивание новых отношений с поставщиками и подрядчиками. Нужно сегодня ставить перед проектировщиками вопрос: где такие решения, которые через два-три года окупятся, невзирая на рост цен на стройматериалы? «КОРТРОС» – это партнерская компания. Мы выбираем такие отношения, которые позволяют нам скользить по волнам рынка, подтягивая наиболее выгодных партнеров».

Спикеры не отрицают, что тенденции строительного рынка могут меняться в зависимости от региона присутствия. В одном будет тренд на централизацию застройки, в другом – на реновацию, в третьем – на выстраивание агломерации вокруг мегаполиса. Единого рецепта, как быть успешным в рамках всей России, – нет. Так, гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков рассказал, что в Перми экономически нецелесообразно проводить реновацию пятиэтажного жилого фонда. Это не окупится. Поэтому девелопер решил идти другим путем: застраивать правый берег Камы, создавать там совершенно новый район.

«Это новые планировочные решения, новая социальная структура, новая атмосфера жизни, которая идет от запроса современных жителей Перми. Менталитет меняется, требования людей меняются, изменяется комфорт», – отметил Анатолий Маховиков.

По словам директора архитектурного бюро Archinform Тимура Абдуллаева, требования жителей уже давно учитывают почти все застройщики.

«Слово «девелопер» подразумевает «развитие», развитие во многих аспектах. В том числе, с «КОРТРОСом» мы рассуждаем, что при проектировании районов нужно отталкиваться от уникальности, но сохранять идентичность местности. И такие запросы транслируют люди в опросах, – отметил Абдуллаев. – Есть антитренд, когда массовая застройка стирает уникальность городов, с этим надо аккуратно работать. И при проектировании новых районов, когда мы историю создаем с нуля, важно отрабатывать сценарные вещи. Продавать людям не квартиры, а образ жизни. Это должно быть в топе обсуждаемых вопросов».

Рассуждения девелоперов на форуме подтверждают и запросы людей, и запросы строителей по всей России. Этой темой активно занимается рабочая группа HomeNet НТИ, которая разрабатывает концепцию комфортного пространства, цифровизации жилой среды.

«Мы видим тренд на возрастание роли городских сообществ. От девелоперов идет запрос: как сделать так, чтобы человек покупал не просто квадратные метры, но и место в инфраструктуре? Приходит запрос на круг сервисов: как подключить постаматы, самокаты, цифровые датчики и так далее, – рассказала директор по акселерации кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково», заместитель руководителя рабочей группы HomeNet НТИ Наталья Чернышева. – Мы здесь говорили про тренды – идем мы в мегаполисы или малоэтажное строительство? В этом году видим, что мы идем в сторону агломераций небольших городских поселений. Идет запрос не на коттеджные поселки, но и не на «Москва-сити». Скорее всего, тренд – это небольшие микрорайоны, малые города, где люди живут в комфортной застройке, при этом имеют доступ к инфраструктуре мегаполиса – театрам, ТЦ, культурным площадкам».

Напомним, форум 100+ TechnoBuild проходит в «Екатеринбург-Экспо». Он продлится до 7 октября. За это время на площадке пройдет около 120 круглых столов и дискуссий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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