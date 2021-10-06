Мужчина поссорился с женщиной, на ходу выпрыгнул из машины и погиб (ФОТО)

Молодой человек погиб под колесами автомобиля своей подруги, на ходу выпрыгнув из машины.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга, это случилось 5 октября в 19:50 на 23 км Сибирского тракта. 34-летняя женщина ехала на автомобиле «Honda CR-V» со стороны села Косулино по направлению к Екатеринбургу. Ее 29-летний спутник на ходу отстегнул ремень безопасности, открыл дверь и выпрыгнул из машины. Его откинуло под заднее колесо, от чего он погиб на месте.

Женщина-водитель в момент аварии была трезва и пристегнута ремнем безопасности. Имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 3 раза.

По факту гибели человека начато расследование. По предварительной информации, пара поссорилась во время поездки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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