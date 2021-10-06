За неделю спрос на зимнюю резину вырос почти на 80%

На Среднем Урале за последнюю неделю, с 27 сентября по 3 октября, на 78% увеличился спрос на зимние шины. Об этом сообщают эксперты с сайта Дром.

Исследователи выяснили, что популярностью у свердловчан пользуются зимняя резина с шипами. Их выбирают 82% автолюбителей, и только 18% отдают предпочтение фрикционной («липучкам») и всесезонной.

Всего с начала года в регионе цена зимних шин поднялась на 12%. Главные причины удорожания товара: рост цен на сырье, издержки производства и инфляция. Средняя цена б/у комплекта в регионе составляет 11 тысяч рублей, а за новую резину свердловчане заплатят 42 тысячи рублей, сообщают аналитики компании.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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