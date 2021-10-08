Нарколог жестко высказался об эксперименте по продаже алкоголя онлайн

В России в следующем году начнется эксперимент по продаже алкоголя онлайн. Пока что это запрещено законом. предстоящий пилотный проект прокомментировал «Новому Дню» главный нарколог УрФО, главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. «Это увеличит доступность алкоголя, с которой мы сейчас боремся. Именно для этого вводились ограничения – по времени, по месту продажи, когда, например, нельзя реализовывать алкоголь в торговых точках, которые находятся рядом с учебными заведениями, по возрасту – кто и как будет проверять, что заказавший доставку уже совершеннолетний? Ведь даже сейчас у многих сервисов действует бесконтактная доставка, когда товары оставляют просто возле двери», – напомнил он.

По словам врача, спрогнозировать масштабы возможной проблемы увеличения пьянства и алкоголизма пока сложно, поскольку пока неясно, как будет проходить эксперимент. «Будет ли доставка круглосуточной? Будет ли учитываться место доставки? – отметил он. – И еще момент: представьте, что человеку, если по-простому сказать, хочется «догнаться», но лень идти – он и не пойдет, а будет доставка – и ему все привезут, даже ходить никуда не надо. Доступность увеличится. На мой взгляд, эта идея нехорошая».

Отметим, ранее стало известно, что эксперимент с онлайн-продажами вина пройдет в России с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина журналу «Компания». Важное уточнение – речь касается только вин, в том числе крепленых и игристых, но только произведенных из российского винограда. Заказывать спиртное в сети можно будет через сайт, который создаст «Почта России». Это будет неким аналогом маркетплейса – то есть покупать вино люди будут у нескольких продавцов, список которых пока не определен или не обнародован. Ритейлеры, которые получат такое право, должны будут заключить договор с «Почтой России». Заказы будут доставлять прямо на дом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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