Файзуллин спрогнозировал перемены на рынке строительства – к ним готовы меньше 50% участников

В рамках форума 100+ TechnoBuild уральские застройщики поинтересовались у главы минстроя и ЖКХ Ирека Файзуллина, на что рассчитывает ведомство, вводя обязательное требование о ВIМ-проектировании для государственных строек с 2022 года. Чиновник объяснил, что это частично очистит рынок.

«Поэтапно мы переходим к технологиям информационного моделирования. И к этому готовы гораздо меньше 50% организаций. 2022 год – пилотный год для всех наших участников. Будет отрабатываться заказчиками, проектировщиками, органами экспертизы», – сказал он.

Министр напомнил, что первый этап – это формирование и введение моделей у заказчика. «Повышается качество проектных решений, что позволит сократить сроки прохождения согласований у надзорных органов, ускорить реализацию проектов. Задача стоит – чтобы качество проекта не изменилось, получить госэкспертизу, заключение положительное, разрешение на строительство и не менять объект. Переход на информационную модель будет снимать количество ошибок, которые есть в 2D», – сказал он.

Напомним, сейчас большая часть проектировщиков создают модели в 2D, а после пытаются переделать в 3D-формат, но, по словам гендиректора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, с ошибками и увеличением сроков работы. «Ошибки, которые сейчас есть при переводе из 2D в 3D, снимутся уже на этапе экспертизы, а не когда планировщик эти ошибки выявил», – ответил министр.

По словам Файзуллина, министерство готово к тому, что в 2022 году государственные заказчики строительства будут в ручном режиме отрабатывать свои проекты. Однако новые требования все равно качественно изменят рынок. «Качество и подход к самим организациям изменится. Те, кто не способен реализовать задачи, должны или подтянуться или пропадут с рынка. Ожидаем повышения качества проведения работ», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

В Екатеринбурге не смогли допросить свидетелей по делу экс-схиигумена Сергия. / На месте райсуда в центре Екатеринбурга открыли БДСМ-салон. / Цукерберг опроверг вред Facebook для детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»