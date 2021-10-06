Орлов анонсировал новый Генплан для Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на форуме 100+ TechnoBuild рассказал, что в Екатеринбурге будет новый генплан – до 2045 года, и процедура его разработки уже запущена. Впрочем, и в действующий документ, который определяет развитие города до 2025 года, вносятся корректировки.

«Тот документ, по которому живем, – генплан до 2025 года, – содержит нормы 2004 года, времени, когда он принимался, соответственно, на сегодня он имеет ряд несоответствий федеральному законодательству и не отражает мероприятий краткосрочного планирования, – пояснил Орлов. – Мы вместе со строителями приняли решение, и сегодня внесение изменений в генплан находится в стадии общественных обсуждений, что позволит привести его к нормам ФЗ и снять ограничения с перспективных для застройки территорий. Началом года документ примем».

Также он рассказал, что генплан до 2025 года – это слишком небольшой горизонт планирования для Екатеринбурга. «Запустили процедуру разработки нового генплана – до 2045 года. Это большая работа. Видим концепцию разработки генпланирования Екатеринбурга в составе агломерации. Уже немыслимо развитие без наших соседей. Работу завершим во второй половине 2022 года», – добавил Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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