Роспотребнадзор: посещать общественные места можно только с QR-кодом и паспортом, ПЦР не считается

В Роспотребнадзоре по Свердловской области разъяснили новые ковидные ограничения и предоставили список мест, посещать которые разрешается только с QR-кодом, подтверждающим наличие прививки.

Это заведения общепита, музеи, концерты и выставки. Также без прививки вход будет закрыт в санатории, базы отдыха, тренажерные залы и другие общественные места. Посещение будет доступно только тем, кто вакцинирован от коронавируса, либо переболел им не более чем полгода назад.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, при входе в заведение или на мероприятие посетитель должен будет предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале «Госуслуги», а также документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, результаты ПЦР-тестов не являются основанием для посещения заведений или мероприятий.

Как утверждают в Управлении Роспотребнадзора, в стране по-прежнему ограничено проведение массовых мероприятий. Сейчас в Свердловской области позволено проводить массовые мероприятия с участием не более 500 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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