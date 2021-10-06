Девелоперы на примере Солнечного показали, как новый район может формировать жизненные сценарии человека

Строительство принципиально новых больших районов в городах позволяет продавать людям не просто квартиры, а новые сценарии жизни. К такому выводу пришли участники сессии «Развитие и освоение масштабных территорий». В качестве удачного примера комплексной застройки назвали район Солнечный в Екатеринбурге. Здесь продуманы и дворы, и озеленение, и обслуживание домов. Сформирована совершенно новая «городская ткань» и атмосфера, благодаря которой жители начинают бережно относиться не только к своему имуществу.

Как рассказал член совета директоров компании «Форум групп» Сергей Мямин, подходы девелоперов будут кардинально отличаться при строительстве отдельного квартала внутри города и при возведении нового района с нуля.

«Любому жителю города хочется удовлетворять свои потребности. В сложившейся городской застройке годами нарастала городская ткань, которая позволяет реализовывать разные жизненные сценарии и найти центры жизненных интересов. Но для новых территорий такую ткань надо продумать, спроектировать и построить, – отметил Сергей Мямин. – При застройке одного квартала девелоперу надо встроиться в существующий город, воспользоваться его возможностями. И в таком случае застройщик фокусируется больше на сам дом, квартиры, планировки и так далее. А для новых масштабных территорий девелоперам надо формировать с нуля городскую ткань, которая будет нацелена на потребности жителей за пределами жилого комплекса. Надо продумывать новые аспекты – это раз в 10 больше слоев проектировки, документации и так далее. Мы должны учитывать транспорт, образование, культурную жизнь. Причем, делать это не только с учетом текущей конъюктуры, но и будущей».

Один из примеров комплексной застройки в Екатеринбурге – микрорайон Солнечный. По словам заместителя главы администрации города Рустама Галямова, который был модератором встречи, во время визита на Урал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Солнечный самым удачным примером КОТ (комплексное освоение территории), который он видел в России. Район занимает 360 гектаров, рассчитан на 2 миллиона квадратных метров жилья. К концу 2021 года число жителей района достигнет 14 тысяч человек. Согласно концепции, в будущем в нем могут жить до 80 тысяч человек, из которых 20 тысяч детей.

На такое количество человек будет построено 10 километров улиц, 30 километров велодорожек. Озеленение – зеленые пространства – займут почти треть района – 100 гектаров. В Солнечном развивается озелененная пешеходная сеть и парки разных форматов.

По словам Сергея Мямина, еще при проектировании района девелопер хотел, чтобы люди ходили не вдоль припаркованных машин, чтобы дети играли во дворах без транспорта. И все это реализовано уже сейчас. Вдоль тротуаров – зеленые зоны вместо парковок. Въезд транспорта в закрытые дворы запрещен. Естественно, парковки, в том числе и гостевые, в Солнечном есть. Но и общественный транспорт развивается, сейчас – только автобусы, которые отправляются от теплых остановок. В скором времени начнется строительство трамвайной линии.

Отдельное внимание при проектировании уделялось образованию детей, которые будут тут жить.

«Мы сразу понимали, что нужны не просто образовательные учреждения, они должны чем-то отличаться. Мы изучили образовательные тренды, привлекли экспертов, сделали концепцию образовательных объектов района. Добавили индивидуальности школам и детсадам, сделали специализацию – инженерную или гуманитарную. И добавили объектам функций общественного центра района. Жители могут пользоваться инфраструктурой действующей школы. Например, по вечерам на стадионе играет футбольный клуб», – рассказал Сергей Мямин. Губернаторский лицей в Солнечном, который откроется в 2023 году, сильно отличается от проектов типовых школ и архитектурными решениями, и функциональным наполнением – он станет настоящим районным центром коммуникаций и дополнительного образования.

У участников сессии возник вопрос: не растут ли коммунальные платежи при таком качестве благоустройства территории? Но оказалось, что в Солнечном существуют разные тарифы на обслуживание жилья. И подходящий выбирают сами жители.

«Управляющая компания создала разные тарифы с разным набором услуг. Хотите, чтоб свет горел дольше, мыли чаще, озеленение было более насыщенное? Голосуйте и выбирайте такой тариф для своего дома, мы обеспечим конкретному жилому комплексу все, на что люди готовы и что они хотят», – отметил Сергей Мямин.

В обсуждении принимал участие директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, который критиковал застройщиков, которые не задумываются о том, что квартира влияет на выбор жизненного сценария человека. Однако к комплексным застроенным территориям это не относится. Чаще всего именно КОТы позволяют проявить фантазию и на больших участках земли создать для человека новые возможности, которые повлияют на его жизнь: создать среду для прогулок, развлечений, встречи с соседями и так далее. «Как правило, у таких территорий нет исторического бэкграунда, и девелоперы могут сами сделать социально-культурное программирование новых районов», – добавил Разуваев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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