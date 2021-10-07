Дети экипажа подлодки «Верхотурье» проходят медицинский осмотр в Екатеринбурге (ФОТО)

Семьи членов экипажа подводного атомного крейсера «Верхотурье», который базируется в Гаджиево (Мурманская область), проходят глубокий медицинский осмотр и посещают узкопрофильных специалистов в Екатеринбурге. Визит 15 детей в сопровождении шести мам организован по инициативе председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.

Решение об обследовании детей членов экипажа было принято еще в августе, когда командир подводной лодки прилетал в Екатеринбург для обсуждения вопросов сотрудничества с фондом. Тогда же договорились и об организации отдыха для семей подводников на Черноморском побережье летом и в столице Урала в зимние каникулы.

За несколько дней в Екатеринбурге детям предстоит пройти обследования у врачей общей специализации, таких как: офтальмолог, ортопед, невролог, хирург, отоларинголог и другие, а также у узкоспециализированных медиков, перечень которых зависит от возраста и пола ребенка. Например, мальчикам подросткового возраста и девочкам дошкольного необходим осмотр у совершенно разных врачей.

Расписание медицинских обследований составлено таким образом, чтобы мамы могли лично присутствовать на приемах вместе с детьми. В ходе первых дней нескольким из них были назначены дополнительные специалисты и анализы, а также даны развернутые рекомендации по профилактике первых симптомов болезней.

По мнению заместителя главного врача по педиатрии клиники «УГМК-Здоровье» Майи Скляр, в нашем обществе нет культуры обращения к врачам для проведения плановых обследований: «Чаще всего родители обращают внимание уже на какую-то жалобу, и иногда вмешательство врачей на этом этапе бывает уже несколько запоздалым. А плановые обследования детей позволяют на более ранних этапах выявить начальные симптомы той или иной болезни, или вопросы, связанные с развитием ребенка, которые еще не видны родителям и не переросли в проблему. Выявив первичные признаки на раннем этапе, врачи могут назначить дополнительные анализы, чтобы углубленно изучить проблемы. Ту же нехватку витамина D в организме ребенка доктор может определить по специальным маркерам без анализа крови».

«Мы проделали такой долгий путь из Мурманска в Екатеринбург, поскольку в нашем городе большая нехватка специалистов. В Екатеринбурге пробудем неделю и даже сможем познакомиться с городом. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за организацию нашего визита», – делится одна из мам Надежда Моисеева.

Для гостей из Мурманска подготовлена обширная развлекательно-познавательная программа, в рамках которой они смогут познакомиться с историей столицы Урала и посетить главные музейные пространства Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

«Нам удалось за два месяца организовать первый визит семей в Екатеринбург. Все довольны и под большим впечатлением от клиники, врачей и города. Эта неделя вообще получилась очень насыщенная. Детей ждут экскурсии на выставки «Александр Невский. Судьба России» и «Николай Кузнецов. Человек-легенда», по маршруту «Град святой Екатерины», визит в музей военной техники УГМК и мастер-классы в Академии единоборств РМК», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, летом этого года командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Верхотурье» Антон Измайлов вместе с экипажем провел несколько дней в Екатеринбурге. В рамках визита прошли рабочие встречи с председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алтушкиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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