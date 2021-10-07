Марат Хуснуллин: нормативы по подключению к сетям в целях строительства будут приняты в течение полугода

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild обещал, что в течение полугода будут приняты основные нормативные акты, которые помогут строителям подключаться к инженерным сетям.

Пленарное заседание 100+ в этом году проходило в формате «вопрос-ответ». Ведущие застройщики Урала могли напрямую рассказать о своих запросах зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину, министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину (присутствовали онлайн), а также областным и городским властям. В рамках задачи строить по 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году по-прежнему проблемным остается вопрос подключения к сетям: бывает, что это затягивает сроки. Наболевший для всех девелоперов вопрос задал Марату Хуснуллину генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев: «Изменения Градкодекса в части подключения к сетям для целей строительства носят принципиальное значение для отрасли. Появились положения в федеральном законодательстве в части выноса сетей. Но для их реализации требуется доведение до ума нормативной базы».

Хуснуллин рассказал, что работа по согласованию законодательных актов, касающихся порядка подключения к сетям в целях строительства, в настоящее время ведется. По словам заместителя председателя правительства РФ, в ближайшие полгода появятся основные нормы, регулирующие этот вопрос.

Напомним, форум 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 5 октября. На площадке «Екатеринбург-Экспо» всего пройдут около 120 сессий, круглых столов на самые актуальные темы строительной отрасли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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