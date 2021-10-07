Глава Росприроднадзора о многомиллионном иске к СУАЛу: «Экология – это навсегда, привыкаем»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала решение Арбитражного суда Уральского округа, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Сибирско-Уральской алюминиевой компании – теперь СУАЛ оплатит многомиллионный долг за негативное воздействие на окружающую среду. Тяжба длилась более пяти лет. «Неприемлемое поведение – затягивать процесс при достаточно очевидном исходе дела. Как будто претензии сами собой растворятся. Не растворятся. Экология – это навсегда, привыкаем», – подчеркнула Радионова.

Напомним, в 2015 году межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от «дочки» РУСАЛа возместить ущерб от сброса неочищенных сточных вод. Во время внеплановой проверки вскрылось, что предприятие значительное превышало выбросы таких веществ, как аммонийный азот, железо, никель и медь, которые попадали в воду для рыбных хозяйств.

Примечательно, что сумма иска первоначально составляла 2,69 млн руб., но за несколько лет долг за «негативку» вырос до 291,8 млн рублей, а само дело неоднократно рассматривалось и пересматривалось в разных инстанциях. «СУАЛ с 2015 года не платил за негативное воздействие на окружающую среду. В ходе проверки мы обнаружили отходы – мешки со смесью сульфатов. Правила хранения компания не соблюдала: 63 тонны просто валялись на складе. Мы обратились в суд, суд нас поддержал. И тут началось что-то невообразимое. Компания стала подавать одну апелляцию за другой, то оспаривая нашу проверку, то уверяя, что отходы, которые мы нашли, и не отходы вовсе, а товар на продажу. Компания затягивала процесс как могла. Не помогло», – объяснила Радионова.

Сибирско-Уральская алюминиевая компания с 2007 года входит в РУСАЛ. Штаб-квартира предприятия находится в Москве, а производственные мощности – в Каменске-Уральском.

Екатеринбург, Елена Сычева

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