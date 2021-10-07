На Уралмаше шесть машин сгорели вместе с автосервисом, чуть не взорвался газ (ФОТО)

Крупный пожар произошел сегодня днем в автосервисе на Уралмаше: вместе с помещением три машины выгорели дотла, еще три серьезно пострадали и, по всей видимости, не подлежат восстановлению. Огонь удалось погасить до того, как начали взрываться газовые баллоны. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Коммунистической, 141/1, поступило в 12 часов дня. На Уралмаше загорелся работающий автосервис, в котором на ремонте находилось несколько машин. Три из них полностью сгорели внутри центра, еще три, припаркованные снаружи, серьезно задело огнем. Вероятно, их не удастся восстановить.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 130 квадратных метров. Внутри сервиса было три газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент, но их удалось вынести. Существовала угроза распространения огня на соседние гаражи и постройки, но пожар удалось оперативно потушить.

«В 12:36 огонь был локализован, в 12:46 открытое горение было ликвидировано. На месте работали 22 человека личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших в результате пожара нет», – добавили в главном региональном управлении МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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