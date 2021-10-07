В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Завтра на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели просят жителей закрывать окна и форточки.

«Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. – Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих, деревьев».

Уральский Гидрометцентр также сообщает о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности: до вечера 9 октября в воздухе будут копиться вредные примеси.

Погода в ближайшие два дня будет почти такой же, как и сегодня. Днем в пятницу ожидается +8...+13 °C, в субботу +6...+11. В воскресенье похолодает до +3...+8 °C днем. Ночами в воскресенье на севере будет до -5 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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