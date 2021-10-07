С самолета, который должен был лететь в Анталью, вывели пьяного дебошира

В Екатеринбурге с борта самолета, который должен был отправиться в Анталью, сняли пьяного 58-летнего туриста. Дебошир ругался матом, кричал и не хотел садиться на свое место.

Инцидент произошел при посадке пассажиров в самолет. Один из туристов, который собирался на отдых в Турцию, перепил еще в аэропорту Кольцово. Бортпроводники просили мужчину успокоиться и занять свое место, но он ругался матом и кричал. К самолету вызвали наряд полиции.

«Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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