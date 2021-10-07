В СИЗО Екатеринбурга закончились места для заключенных, их переводят в Красноярск

В СИЗО-1 в Екатеринбурге закончились места для осужденных. Тех, кто ожидает апелляции, начали переводить в Красноярск. Прокуратуру попросят разобраться в ситуации.

«Сверхлимитных осужденных в ожидании апелляционного суда начали перевозить в Красноярск. На мой взгляд, это другая крайность. Поэтому решила поделиться своей позицией с прокуратурой. Надо искать другие варианты, но этапировать в такую даль – не лучший выход», – сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в своем инстаграме.

По ее словам, бывшие осужденные называют этапирование одним из самых трудных периодов за все время заключения.

Также Мерзлякова сообщает, что есть проблемы с передачей лекарств больным Covid-19 в изоляторах.

«На данный момент в СИЗО содержатся 15 следственно-арестованных с подтвержденным диагнозом – ковид. Правда, с невысокой степенью тяжести. 60 человек были с ними в контакте. В связи с этим объявлен карантин. По моему мнению, это необходимая мера», – заключила омбудсмен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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