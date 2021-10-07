Пропавшего в Екатеринбурге 30-летнего парня застрелил из обреза партнер по бизнесу (ФОТО)

Пропавшего 4 октября в Екатеринбурге 30-летнего Дмитрия Маврыкина нашли мертвым в гаражах в Сысерти. По версии следствия, его убил давний знакомый по фамилии Заспанов, с которым Дмитрий обсуждал вопросы совместного бизнеса. Из-за ссоры Заспанов расстрелял своего партнера из обреза и добил вилами, после чего хотел вывезти тело, но не смог. Оружие он спрятал в вольере с собаками.

О пропаже Дмитрия Маврыкина сообщили его родственники еще в начале этой недели. Мужчина раньше никогда не уходил из дома, не злоупотреблял спиртным. Уехал он 4 октября на своем автомобиле BMW и в тот же день перестал выходить на связь. Поисками Дмитрия занимался отряд «Лиза Алерт», который первым и сообщил сегодня о том, что мужчина найден мертвым.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области рассказали, что тело Маврыкина с огнестрельными ранениями нашли сегодня ночью у одного из домов в Сысерти. Тут же было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Сегодня уже установили и задержали подозреваемого – 36-летнего знакомого Дмитрия, с которым тот вел коммерческие проекты. Мужчину по фамилии Заспанов задержали. По версии следствия, оба мужчины на BMW Маврыкина 4 октября приехали в Сысерть для обсуждения общих дел. Разговор происходил в гараже Заспанова. По какой-то причине между мужчинами возник конфликт, Заспанов достал обрез винтовки и выстрелил Дмитрию в голову.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, официально Заспанов не трудоустроен, за его спиной целый «багаж» судимостей, в том числе за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения.

«Со своей жертвой [Дмитрием Маврыкиным] он был знаком. Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на полиграфе, результат которого подтвердил причастность знакомого к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания, – рассказал Горелых. – Трагическая развязка произошла в одном из гаражных боксов в переулке Юбилейном города Сысерти 4 октября, примерно в полдень. После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами. Затем Заспанов поместил тело жертвы в багажник своего легкового автомобиля ВАЗ-2121, однако избавиться от тела убитого, тщательно его спрятав, подозреваемому не удалось по независящим от него причинам».

Тело обнаружили сотрудники полиции. Кроме того, сыщики угрозыска нашли обрез – его Заспанов спрятал в вольере для содержания собак.

Расследование уголовного продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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