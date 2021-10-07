Клиенты Сбера столкнулись со сбоем системы быстрых платежей

Клиенты Сбербанка в Екатеринбурге сегодня столкнулись со сбоем системы быстрых платежей, передает корреспондент «Нового Дня». В течение полутора-двух часов они не могли совершить переводы через СБП. Приложение «Сбербанк онлайн» сообщало о техническом сбое, который был устранен к половине пятого по местному времени.

«Массового сбоя в работе сервиса не зафиксировано. По всей вероятности, пользователь столкнулся с локальной технической проблемой. Специалисты банка готовы выяснить причину при предоставлении дополнительных данных клиента», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе банка, хотя речь шла о сбое в работе системы не у одного клиента, а у разных людей в разных районах города.

Отметим, те же клиенты банка не испытывали затруднений с входящими переводами по СБП из других банков.

Система быстрых платежей позволяет делать переводы клиентам различных коммерческих учреждений без комиссии на общую сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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