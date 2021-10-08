Людмила Бабушкина избрана спикером заксо третий раз

Депутаты заксобрания Свердловской области третий раз подряд избрали своим председателем 70-летнюю Людмилу Бабушкину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидатуру Бабушкиной предложил присутствующий на первом заседании губернатор Евгений Куйвашев. Затем в ее поддержку выступили депутаты – представители четырех партий: Виктор Шептий от «Единой России», Александр Ивачев (КПРФ), Армен Карапетян (СР-ЗП), Александр Каптюг (ЛДПР). Представители «Новых людей» на обсуждении этого вопроса не выступали.

За Людмилу Бабушкину проголосовали 48 депутатов, 1 – воздержался, один отсутствует.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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