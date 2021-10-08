Аркадий Чернецкий избран первым вице-спикером заксо

Бывший мэр Екатеринбурга, бывший член Совета Федерации Аркадий Чернецкий избран первым заместителем председателя заксобрания Свердловской области.

Его кандидатуру внесла на рассмотрение депутатов спикер Людмила Бабушкина. Она также сообщила, что в этом созыве у председателя будет семь заместителей, в том числе два первых. Вторым первым замом стал глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

Вице-спикерами стали депутаты: Виктор Якимов (ЕР), Михаил Клименко (ЕР), Виктор Маслаков (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ), Армен Карапетян (СР-ЗП).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

Людмила Бабушкина избрана спикером заксо третий раз. / «Выдали кабинет, сказали, как голосовать»: откровения депутата-неофита – 2. / Под куполом Екатеринбургского цирка повесили «чудо-яйцо». Рассказываем что это такое (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»