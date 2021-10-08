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Пятница, 8 октября 2021, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

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Аркадий Чернецкий избран первым вице-спикером заксо

Бывший мэр Екатеринбурга, бывший член Совета Федерации Аркадий Чернецкий избран первым заместителем председателя заксобрания Свердловской области.

Его кандидатуру внесла на рассмотрение депутатов спикер Людмила Бабушкина. Она также сообщила, что в этом созыве у председателя будет семь заместителей, в том числе два первых. Вторым первым замом стал глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

Вице-спикерами стали депутаты: Виктор Якимов (ЕР), Михаил Клименко (ЕР), Виктор Маслаков (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ), Армен Карапетян (СР-ЗП).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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