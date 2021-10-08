В заксо сформировали комитеты: бюджетный полностью состоит из единороссов

Депутаты заксобрания разбились по профильным комитетам. В отличие от предыдущего созыва, их будет не восемь, а девять. Вместо комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды появятся два: один – по аграрной политике, второй – по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Утвержден следующий персональный состав комитетов.

Комитет по аграрной политике: Григорий Бачериков (КПРФ), Вячеслав Вегнер (ЕР), Михаил Копытов (ЕР), Елена Трескова (ЕР).

Комитет по бюджету, налогам и финансам: Вячеслав Брозовский (ЕР), Петр Соколюк (ЕР), Алексей Дронов (ЕР), Михаил Клименко (ЕР), Сергей Карякин (ЕР), Анна Соломеина (ЕР).

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности: Виктор Шептий (ЕР), Игорь Аксенов (КПРФ), Владимир Смирнов (ЕР), Дмитрий Жуков (ЕР), Тарас Исаков (КПРФ).

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике: Виктор Бабенко (ЕР), Агарон Варданян (СР-ЗП), Олег Гордеев (КПРФ), Валентин Лаппо (ЕР), Виктор Маслаков (ЕР).

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству: Альберт Абзалов (ЕР), Габбас Даутов (КПРФ), Иван Зайченко («Новые люди»), Евгений Старков (ЕР), Владимир Рощупкин (ЕР).

Комитет по социальной политике: Вячеслав Погудин (ЕР), Владимир Радаев (ЕР), Евгений Зяблицев (ЕР), Александр Серебренников (ЕР), Рант Агаджанян (Новые люди), Римма Скоморохова (КПРФ), Леонид Хаютин (ЛДПР).

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления: Евгений Букреев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Владимир Анисимов (ЕР), Алексей Коробейников (ЕР), Аркадий Чернецкий (ЕР), Виктор Якимов (ЕР).

Комитет по экологии, природопользованию и охране окружающей среды: Сергей Никонов (ЕР), Армен Карапетян (СР-ЗП), Вячеслав Малых (ЕР), Владимир Рябцун (ЕР), Наталья Ибрагимова (СР-ЗП).

Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма: Екатерина Есина (СР-ЗП), Михаил Зубарев (ЕР), Николай Коробейников (КПРФ), Сергей Мелехин (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ).

Сейчас в заседании объявлен перерыв, за время которого комитеты должны провести свои первые заседания и определиться с кандидатурой председателя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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