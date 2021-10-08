Синоптики порадовали уральцев прогнозом погоды

На следующей неделе в Свердловской области установится солнечная и теплая погода. Правда, этому будет предшествовать пара дождливых выходных. Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайший уикенд в Екатеринбурге ожидаются осадки, причем в субботу будет сравнительно тепло – днем до +8…+10 градусов, а вот в воскресенье будет еще и прохладно – днем воздух прогреется только до +4…+6 °C. В ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки до -2.

Затем воздух начнет прогреваться. В первый день следующей недели будет ясно, ожидается +5…+7 градусов. Во вторник, по информации портала Gismeteo, столбики термометров поднимутся до +11…+13 °C, а самым теплым днем станет среда – ожидается до +12…+14.

Теплая и ясная погода продержится как минимум до конца следующей недели, затем вероятны понижение температуры и дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

В городском пруду спустя 3,5 месяца «засухи» подняли уровень воды (ФОТО). / Фестиваль уральского кино, перформансы биеннале и День чтения – Weekend (18+). / Минэконом РФ ожидает снижение непродовольственной инфляции в следующем году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»