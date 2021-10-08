Уральцы чаще всего звонят по телефону китайцам, а пишут – англичанам

Операторы сотовой связи заметили, что в этом году значительно вырос трафик международных телефонных разговоров. Жители Среднего Урала стали тратить более полумиллиона минут в месяц – это на 45% больше, чем годом ранее. Специалисты предполагают, что такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

«Самые длительные беседы зафиксированы между свердловчанами и китайцами – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 6,5 минут. Количество вызовов в Китай за год выросло в шесть раз – это рекорд», – сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», опираясь на анализ обезличенной статистики международных звонков.

Также длиннее стали разговоры с Украиной, Узбекистаном и Таджикистаном – в среднем по 4 минуты. На последние две страны, как и годом ранее, приходится наибольшее число вызовов – 46% и 39% соответственно.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно происходят между свердловчанами, бразильцами, колумбийцами и румынцами. Звонки длятся 30 секунд. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с Мексикой и Камбоджей.

В СМС-переписке по телефону – другие тренды. Больше всего сообщений уральцы отправляют англичанам. В Великобританию из Свердловской области ежемесячно улетает более 25 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились уже привычные Таджикистан и Узбекистан.

«Свердловская область занимает первое место в УрФО по общению с иностранцами: на регион приходится наибольшее число международных вызовов и минут. По этому показателю жители почти в 2 раза обгоняют югорчан и в 4 раза – челябинцев», – добавили в пресс-службе оператора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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