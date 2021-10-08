Во всех девяти комитетах заксо председателями стали единороссы

В профильных комитетах заксобрания выбрали председателей и их заместителей, в том числе сразу определили тех зампредов, которые будут получать зарплату (работать на освобожденной основе).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателями комитетов стали: аграрного – бывший министр АПК Михаил Копытов; бюджетного – занимавший ту же должность в прошлом созыве Петр Соколюк; по законодательству – Дмитрий Жуков; по молодежной политике – Михаил Зубарев; по промышленной политике – Альберт Абзалов (как и в прошлом созыве); по развитию инфраструктуры и жилищной политике – Валентин Лаппо (как в прошлом созыве); по социальной политике – Вячеслав Погудин (как в прошлом созыве); по экологии – Сергей Никонов. В комитете по МСУ ни одному кандидату не удалось набрать нужное число голосов, пока исполнять обязанности председателя будет Виктор Якимов.

Заместителями председателей комитетов стали: по АПК – Григорий Бачериков и Елена Трескова; по бюджету – Сергей Карякин и Анна Соломеина; по законодательству – Игорь Аксенов и Владимир Смирнов, по молодежной политике – Сергей Мелехин; по промышленной политике – Владимир Рощупкин и Евгений Старков; по инфраструктуре и ЖКХ – Агарон Варданян; по соцполитике – Евгений Зяблицев, Владимир Радаев и Александр Серебренников; по экологии – Вячеслав Малых.

Постановлениями заксо определено, что получать зарплату на посту зампредов комитетов будут Елена Трескова, Сергей Карякин, Игорь Аксенов, Сергей Мелехин, Евгений Старков, Агарон Варданян и Владимир Радаев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

Уральцы чаще всего звонят по телефону китайцам, а пишут – англичанам. / Чернецкий благословил Высокинского на работу в Совфеде и подарил свой значок. / Синоптики порадовали уральцев прогнозом погоды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»