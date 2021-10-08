Мигрантов начали бесплатно прививать от коронавируса

В Свердловской области стали бесплатно прививать от новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет, сообщили в департаменте информполитики региона. Там уточнили, что это сделано «на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области». «Постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против Covid-19 для работников отдельных сфер деятельности. Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против Covid-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами», – прокомментировал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

В ДИПе напомнили, что получить сертификат о вакцинации смогут только те иностранцы, у которых есть СНИЛС. «При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения», – добавили в департаменте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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