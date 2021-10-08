В Екатеринбурге построят центр реабилитации и долечивания онкобольных детей за 300 миллионов (ФОТО)

К 2023 году на территории областной детской клинической больницы построят пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей. Проект стоимостью 300 миллионов рублей оплатит бизнес.

Соглашение о строительстве подписали сегодня в штаб-квартире Русской медной компании председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, и.о. главного врача ОДКБ Олег Аверьянов и президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. В церемонии также приняли участие владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Четырехэтажный пансионат появится на территории ОДКБ, дополнив уже существующую инфраструктуру, и даст возможность оказывать полный спектр услуг при лечении детской онкологии и гематологии: догоспитальный этап, диагностику и лечение, долечивание и реабилитацию. Это позволит увеличить с 2 до 4 тысяч количество детей, которым будет оказываться современная медицинская поддержка.

«Пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставлять их под профессиональным медицинским наблюдением. Это поможет увеличить пропускную способность на 40%, то есть гораздо больше детей получат необходимое лечение», – рассказал и.о. главврача ОДКБ Олег Аверьянов.

В новом здании на 4200 квадратных метрах будет размещено 36 комнат «Мать и дитя», 6 двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи. Планируется, что пансионат начнет свою работу в 2023 году и будет принимать детей не только УрФО, но и Дальневосточного и Новосибирского округов. Сейчас в России есть только одна аналогичная клиника – в Москве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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