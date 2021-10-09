В ДТП на ЕКАДе пострадали три человека (ФОТО)

На Екатеринбургской кольцевой дороге сегодня днем столкнулись два автомобиля, водители которых нарушили ПДД. В аварии пострадали три человека – один из управлявших машиной и два пассажира.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, около 13:40 на 1 км ЕКАДа «Фольксваген Поло», который ехал в сторону Кольцовского тракта, решил повернуть налево, хотя на этом участке такой маневр запрещен. Он врезался на встречке в «Митсубиси Лансер», водитель которого тоже нарушил ПДД – знак 5.15.1 «Направление движения по полосам». В ДТП пострадали три человека: водитель «Лансера» находится в больнице с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой, его пассажирка, женщина 1987 года рождения, госпитализирована с переломом правой плечевой кости и таза. Пассажир «Фольксвагена», мужчина 1995 года рождения, сломал левое плечо. Предполагаемый виновник аварии серьезных травм не получил.



Фото УГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.21

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