Коронавирус продолжает распространяться на Урале

В Свердловской области за последние сутки подтвержден диагноз коронавирус нового типа у 558 человек, в том числе – 171 в Екатеринбурге. С момента начала распространения инфекции – в марте 2020 года – только официально зарегистрировано 144 321 заражение.

В настоящий момент почти тысяча человек находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях региона, еще половина их них – 524 человека – в реанимации, в том числе 435 на ИВЛ. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 582. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – отметили в опершртабе.

Там сообщили о смерти еще 44 пациентов с коронавирусом, всего в регионе от Covid-19 умерли 6731 человек. Выздоровели за последние сутки 447, всего выздоровлениями закончились 132 682 случая болезни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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