ВОЗ: Мир прошел 60% пути борьбы с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения посчитали, что мир проделал больше половины пути в борьбе с коронавирусом, Об этом в интервью SonntagsBlick сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Такие заявления основаны на оценке темпов вакцинации в мире. В ВОЗ подчеркнули, что ситуация неоднородна. «В некоторых регионах прививки сделали от 70 до 80% населения, то есть большинство, в других – например, в Африке, менее 4%. Это чревато появлением новых штаммов. Поэтому ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня иммунизации в мире», – сообщила она.

При этом, по словам научного сотрудника, до финала борьбы с коронавирусом еще далеко. «Было бы преждевременно говорить, что это скоро произойдет. Слишком много неизвестного, чтобы делать такое утверждение», – отметила Сумья Сваминатан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.21

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