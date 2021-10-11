Свердловская область стала 13-й по финансовому благополучию

Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге финансового благополучия субъектов РФ.

Как сообщает РИА «Новости», при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как отношение медианных доходов к стоимости потребительской корзины, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Как уже писал «Новый День», ситуация с государственным долгом Свердловской области при этом гораздо печальнее. По состоянию на 1 октября объем госдолга достиг 106 млрд 072,9 млн рублей. В структуре госдолга региона большую часть составляют ценные бумаги – облигаций выпущено на 66 миллиардов рублей. Еще 33 миллиарда – это кредиты, полученные из бюджета РФ. Коммерческие кредиты – 7 млрд рублей.

Добавим, самыми финансово успешными регионами названы Ямал, Колыма, Чукотка, ХМАО-Югра и Москва.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

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