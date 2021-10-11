Скорая даже к детям едет несколько часов или не выезжает совсем – свердловчане рассказали о проблемах с экстренной медпомощью

Жители Свердловской области жалуются на долгое ожидание скорой помощи. При этом даже в потенциально опасных для жизни ситуациях скорую нередко ждут по полдня.

В редакцию «Нового Дня» обратились несколько читателей. В двух ситуациях скорую вызывали детям.

Один случай произошел в Екатеринбурге: родители ребенка, жалующегося на сильную боль в груди, без медицинского образования, изучив информацию в интернете, сделали вывод, что боли вызваны либо проблемами с поджелудочной железой, либо с сердцем. Судить об опасности состояния родители не могли, однако рассказали все диспетчеру скорой. Боли у ребенка не прекращались, а бригада скорой все не ехала. Как сообщила «Новому Дню» мама больного, ждать пришлось около четырех-пяти часов, затем скорая все же приехала и забрала мальчика в больницу. На вопрос, почему бригада ехала так долго, родители получили ответ: «Некоторые и по целому дню ждут, нагрузка большая».

Другой случай произошел в области – в городе Реже. Местная жительница рассказала, что дождаться врачей невозможно, потому что бригады заняты, скорая не едет даже на вызовы к маленьким детям с высокой температурой.

«У ребенка (2 года) была температура 40 градусов и фебрильные судороги. Скорая приехала, предложила госпитализацию, но поскольку я была дома одна и у меня трое детей, которых не с кем было оставить, я написала отказ. Нам выписали лечение и сказали ждать врача из поликлиники. На следующий день заболели все мои дети. Я несколько раз звонила в скорую, но там отказались принимать вызов, потому что я писала отказ от госпитализации. Хотя речь шла уже не об одном ребенке», – рассказала «Новому Дню» жительница Режа. По ее словам, врачи сами в приватной беседе признают проблему: «Они говорят, скорая загружена и отказывается от всех вызовов, которые считает не срочными. И у детей, и у взрослых», – говорит мать. Другие жители города в соцсетях пишут, что ждут бригаду по несколько часов.

Кроме того в ВК-группах Екатеринбурга жители часто пишут, что не дожидаются врачей, когда вызывают скорую при подозрении на ковид.

«Пару недель назад у меня в группе, а я в садике воспитательницей работаю, не пришли дети – брат и сестра, – сообщила «Новому Дню» одна из подписчиц. – Позже их папа позвонил и сказал, что ковид под вопросом. Группу закрыли на карантин, а потом и я почувствовала симптомы: горло болело, температура, ломота в костях. Когда еще и запахи пропали, я вызвала скорую – идти на тест и заражать людей не хотела. В итоге ждала бригаду весь день, приехали только где-то через сутки».

Местный оперштаб на вопрос «Нового Дня» опроверг информацию о долгом ожидании скорой помощи.

«Нормативы доезда до больных, нуждающихся в экстренной помощи, выдерживаются, – сообщили «Новому Дню» в оперштабе». – До пациентов с Covid-19 или подозрением на него – в среднем за 2-4 часа. Для доставки тяжелых больных из отдаленных территорий активно задействованы вертолеты санавиации. Координация потоков пациентов ведется в штатном режиме. При этом мы обращаем внимание еще раз на то, что в скорую нужно звонить в экстренных случаях при возникновении угрозы жизни. В остальных случаях, к которым относится и повышение температуры тела, нужно вызвать на дом врача из поликлиники или обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинику по месту жительства».

В среднем, в соответствии с приказом Минздрава РФ, скорая помощь должна прибыть на место через 20 минут после вызова, если создается угроза жизни пациента (кровотечения, нарушения дыхания, потеря сознания, роды и другое). В остальных случаях время прибытия бригады не регламентировано. Правда, в списке потенциально опасных для жизни ситуаций нет ни высокой температуры у детей, ни болей в сердце.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Ольга Тарасова

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