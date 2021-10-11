Новый ковидный рекорд: за сутки выявлено 565 случаев заболевания

За сутки в Свердловской области выявлено 565 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В Екатеринбурге заболели 132 человека.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 976 госпитализированных оценивается как тяжелое, 544 из них находятся в реанимации, в том числе 453 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 6813. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

Выписано 456 человек. Общее число выписанных достигло 133 138.

Зарегистрировано 42 случая смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 6 773.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

На юге Екатеринбурга тлеет 120 га торфяников (ФОТО). / Обезьяна напала на ребенка в цирке: прокуратура проводит проверку. / Скорая даже к детям едет несколько часов или не выезжает совсем – свердловчане рассказали о проблемах с экстренной медпомощью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»