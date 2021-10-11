Шеф-редактор трех радиостанций Екатеринбурга будет вести в федеральном эфире новую передачу

Шеф-редактор трех радиостанций Екатеринбурга меняет региональный радиоэфир на федеральный телевизионный. Антон Демидов, известный уральцам как ведущий программы «Вести-Урал» и «Утро на Маяке», стал ведущим нового проекта на одном из федеральных телеканалов страны. Его программа будет выходить на «России 1». Название и направленность программы пока держатся в секрете. Известно только, что это будет премьера нового телесезона.

Решение о переезде в Москву не было неожиданностью в медиасреде – журналист уже сотрудничал с федеральной редакцией в проекте «Смотреть до конца», переговоры об участии в новом проекте шли несколько месяцев. В холдинге воспринимают эти перемены как повышение по службе, ведь Антон Демидов остается работать в ВГТРК. Сам Антон говорит, что своим успехом обязан руководству и коллегам на ГТРК «Урал». Он прошел путь от ведущего прогноза погоды до руководителя отдела радиовещания. «У меня была хорошая стартовая площадка», – комментирует свой успех Антон Демидов.

На канале шутят, что это уже такая традиция, когда сотрудники ГТРК «Урал», если и увольняются, то с повышением и переездом в Москву. Так, совсем недавно в Москву переехала ведущая «Вести-Урал» Юлия Вотинцева. Сейчас она работает редактором на одном из федеральных телеканалов.

«Лучших сотрудников мы отпускаем с легким сердцем и с гордостью и радостью следим за их успехами», – рассказала РИА «Новый День» директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина. Тенденцию переезда своих кадров в Москву она считает закономерностью: профессиональная планка для филиалов ВГТРК поставлена очень высокая, ведь производимый компанией контент – речь идет и о телевидении, и о радио – находятся в одном эфирном пространстве с федеральным контентом. «Нашу компанию всегда считали кузницей кадров, теперь мы ею являемся по праву. Год назад на базе ГТРК «Урал» мы совместно с УрФУ открыли базовую кафедру «Телевидение и новые медиа», выделив под учебные задачи производственный комплекс телевизионного оборудования и одну из профессиональных студий. Так что студенты уже с первого курса учатся делать настоящее профессиональное телевидение», – отмечает Ирина Щукина.

Екатеринбург, Елена Васильева

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