Эпидпорог по сезонным ОРВИ превышен уже на 80%

За последнюю неделю в Свердловской области острые респираторные вирусные заболевания диагностированы более чем у 44,6 тысячи человек, эпидпорог превышен на 80%. Больше других болеют дети детсадовского возраста и малыши до 2 лет. От гриппа сегодня привито лишь 23% населения.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, самыми неблагополучными по ОРВИ территориями стали ЗАТО Свободный и Туринский округ – здесь показатели в полтора раза и более выше средних по региону. В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 22 981 случай сезонных вирусов, эпидпорог превышен на 50%.

«Максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей 3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 44 человека: доминируют риновирусы (25% от числа обследованных). Кроме того, выделены аденовирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2».

Новых случаев гриппа на текущей неделе не выявлено. Напомним, в этом сезоне уже было двое заболевших гриппом. Врачам нужно привить 65% населения области, в том числе более 2,5 миллиона человек – в рамках национального календаря (60% населения). Свыше 1100 прививочных бригад работают в том числе по выходным и вечерами. С начала кампании прививки поставили почти 990 тысяч человек (23%), в том числе почти 290 тысяч детей.

По пневмониям ситуация остается стабильно сложной. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 2887 новых случаев, что выше прошлой недели на 11,5%. Из общего числа – 1171 случай в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

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