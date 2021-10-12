Грузовик въехал в машины, попавшие в ДТП

В понедельник вечером на ЕКАДе произошла авария, которая могла бы обойтись без последствий, если бы не невнимательность других водителей. Сначала на кольцевой столкнулись Toyota и Land Rover – они ехали в одну сторону. В ДТП никто не пострадал, и водители собирались оформить его по европротоколу, не вызывая сотрудников Госавтоинспекции. Однако в стоящие машины врезалась фура.

«Водитель грузового автомобиля не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящие в попутном направлении автомобили. В момент наезда в салоне Toyota находилась женщина-водитель, которая искала документы, чтобы оформить ДТП. С места аварии женщину госпитализировали с диагнозом «перелом позвоночника», – рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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